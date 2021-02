Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Kind bricht ins Eis ein

Bremerhaven (ots)

Ein neun Jahre alter Junge ist am heutigen Donnerstag, 11. Januar, gegen 12.30 Uhr in Bremerhaven-Geestemünde am Holzhafen ins Eis eingebrochen. Eine aufmerksame Zeugin hatte den Vorfall beobachtet und die Polizei alarmiert, um sodann dem Kind zur Hilfe zu eilen. Der Unfall ereignete sich unmittelbar in der Nähe des Steges am Holzhafen-Becken. Der Neunjährige, der in Begleitung eines gleichaltrigen Mädchens das Eis betreten hatte, war nach seiner Rettung zwar durchnässt und fror, ansonsten ging es ihm den Umständen entsprechend gut. Die Polizeibeamten setzten den Jungen mit einer Decke in den warmen Streifenwagen. Im Anschluss brachten sie ihn zu seiner Mutter, die sich weiter um ihn kümmerte.

Die Bremerhavener Polizei, die Berufsfeuerwehr und der Magistrat der Stadt Bremerhaven warnen in diesem Zusammenhang vor dem Betreten von Eisflächen im Stadtgebiet. Die jüngsten Messungen der Eisdicken durch die Feuerwehr haben ergeben, dass das Eis auf ruhenden Gewässern nicht ausreichend tragfähig ist. Es besteht Lebensgefahr!

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell