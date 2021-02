POL-Bremerhaven: Falsche Bankmitarbeiter: Vorsicht vor Betrügern

Polizei Bremerhaven

Am frühen Montagabend, 8. Februar, kam es zu einem versuchten Trickbetrug am Telefon zum Nachteil einer Seniorin. Hier meldete sich ein vermeintlicher Bankmitarbeiter bei einer 80-jährigen Bremerhavenerin und teilte mit, dass sie angeblich eine Überweisung nach Polen veranlasst habe. Diese sei aber seitens der Bank gestoppt worden, weil sie einen Betrug hinter dem Auftrag erkannt hätten. Im Anschluss erzählte der unbekannte Anrufer der Seniorin, dass Falschgeld, bei dem es sich um ältere 50 Euro-Scheine handeln soll, in Leherheide im Umlauf sei. Er fragte sie, ob sie zu Hause auch über alte 50 Euro-Scheine verfüge. Als die 80-Jährige dem Unbekannten mitteilte, dass sie kein Bargeld zu Hause habe, legte der Anrufer auf.

Die Polizei Bremerhaven warnt vor immer wieder auftretenden Betrugsmaschen und rät:

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Bankmitarbeiter, Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche zunächst nicht erkennen.

- Gehen Sie keinesfalls auf telefonische Geldforderungen ein.

- Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Bank oder Behörde an. Suchen Sie dazu die Telefonnummer selbst heraus.

- Melden Sie einen solchen Anruf direkt der Polizei.

