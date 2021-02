Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbruch in der Mittagszeit

Bremerhaven (ots)

Innerhalb von nur 20 Minuten sind unbekannte Täter am Mittwochmittag in ein Reihenhaus in der Auestraße eingebrochen und haben Bargeld gestohlen. Die Polizei (Telefon 953 3221) bittet um Zeugenhinweise. Zwischen 12 Uhr und 12.20 Uhr sind die Täter über ein Fenster im Obergeschoss in das Haus gelangt. Dazu haben sie eine Leiter benutzt, um auf den Balkon in der ersten Etage zu gelangen. Dort brachen sie ein Fenster auf und durchsuchten dann mehrere Zimmer im Haus. Mit einem Portemonnaie als Beute konnten sie flüchten. Die Ermittler der Polizei (Telefon 953 3221) hoffen nun, dass Zeugen in der Mittagszeit etwas gesehen haben oder ihnen verdächtige Personen aufgefallen sind.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell