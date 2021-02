Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Katalysator gestohlen

Bremerhaven (ots)

Laute, ungewöhnliche Geräusche machte am Dienstag eine Autofahrerin stutzig, als sie mit ihrem VW Polo von einem Parkplatz an der Stormstraße losfuhr. Der Katalysator des Fahrzeugs wurde über Nacht gestohlen. Weil sie zunächst einen Schaden vermutete, suchte sie später eine Werkstatt auf, um die Sache überprüfen zu lassen. Dort teilte ihr der Mechaniker mit, dass der Katalysator ihres Wagens fachmännisch abgebaut und gestohlen wurde. Offenbar hatten es der oder die Täter auf die wertvollen Inhaltsstoffe des Aggregats abgesehen. Das Ganze dauert zwei, drei Minuten und verursacht kaum Lärm. Die gestohlenen Kats landen anschließend in Recyclingbetrieben, werden zerlegt, die wertvollen Bestandteile wie Platin und Palladium vom Rest getrennt. Die Polizei (Telefon 953 3221) bittet jetzt um Hinweise von Zeugen, die etwas gesehen haben.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell