Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Rückwärtsfahrt endet in geparktem Wagen

Bremerhaven (ots)

Zwei junge Frauen wurden am späten Dienstagabend bei einem Unfall auf dem Parkplatz in der H.-H.-Meier-Straße verletzt. Ein 19-Jähriger fuhr mit seinem Wagen rückwärts in das Auto der Frauen. Die 18-Jährige und ihre Mitfahrerin standen in einer Parkbox auf dem Platz vor dem Zoo am Meer. Plötzlich kam der Audi des 19-Jährigen von rechts mit ungewöhnlich hoher Geschwindigkeit rückwärts angefahren. Ungebremst krachte er in die rechte Seite des parkenden Autos. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Polo verschoben. Bei dem Zusammenstoß wurde die Beifahrerseite stark beschädigt und die beiden Insassen verletzt. Sie mussten zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht werden. Das Auto wurde abgeschleppt. Der 19-jährige Unfallverursacher gab an, bei seiner Rückwärtsfahrt den Polo schlichtweg nicht gesehen zu haben. Jetzt wird der Grund des Fahrmanövers ermittelt. Der Führerschein des Fahranfängers wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell