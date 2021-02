Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Mit Sommerreifen über Parkplatz geschlittert

Bremerhaven (ots)

Eine dunkle Limousine, die offenbar absichtlich mehrmals stark beschleunigte und um einen Parkscheinautomaten auf dem Wilhelm-Kaisen-Platz driftete, erregte in der Nacht zum heutigen Dienstag, 9. Februar, die Aufmerksamkeit einer Streifenwagenbesatzung in Bremerhaven-Lehe. Die Polizeibeamten entschlossen sich gegen 2.30 Uhr zu einer Kontrolle des Audis, zumal dessen Fahrer augenscheinlich versuchte, sich dieser Verkehrskontrolle zu entziehen. An der Ampel zur Stresemannstraße stoppte die Polizei das Fahrzeug. In dem Wagen saßen drei Männer aus unterschiedlichen Haushalten, was bereits einen Verstoß gegen die aktuelle Corona-Verordnung darstellt. Gegen die Insassen wurde daher ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eröffnet. Der Fahrer der Limousine, ein 22-Jähriger Bremerhavener, gab an, dass er nicht habe driften wollen. Vielmehr sei das Heck des Autos auf dem schneebedeckten Boden aufgrund schlechter Reifen ausgebrochen. Als sich die Polizisten die Räder der Limousine genauer ansahen, stellten sie fest, dass dort Sommerreifen aufgezogen waren. Gegen den Fahrer wurden daraufhin weitere Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund unnützen Umherfahrens in Form von Driften sowie der Nutzung von Sommerreifen bei winterlichen Wetterverhältnissen eröffnet. Einer der Mitfahrer verließ nach der Verkehrskontrolle das Fahrzeug und trat den Heimweg zu Fuß an.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell