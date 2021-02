Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unbekannte stehlen Winterdienst-Fahrzeug

Bild-Infos

Download

Bremerhaven (ots)

Einen Radlader mit Schneeschild und Streumittelaufsatz haben unbekannte Täter in der Zeit zwischen Donnerstagnachmittag, 13 Uhr, und dem heutigen Freitag, 9 Uhr, in Bremerhaven-Lehe entwendet. Das Fahrzeug war am Donnerstag von Beschäftigten einer Firma auf einer Grünfläche an der Krummen Straße auf Höhe Hausnummer 34 geparkt und verschlossen worden. Als die Beschäftigten am heutigen Freitag, 5. Februar, wieder dorthin kamen, war der kleine Radlader nicht mehr da. Es handelt sich dabei um ein Fahrzeug der Marke Weidemann vom Typ Hoftrac 1280. Das Arbeitsgerät mit Fahrerkabine ist komplett in der Farbe grün gehalten und trägt zwei Aufkleber mit dem Firmennamen "Grewe". Wer Hinweise zum Verschwinden des Radladers geben kann oder das Fahrzeug im Straßenraum gesehen hat, wird gebeten, die Polizei Bremerhaven unter 0471/953-4444 zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell