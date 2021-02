Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Hochwertige Metallbauteile gestohlen

Bremerhaven (ots)

Aus einer Lagerhalle in der Labradorstraße im Fischereihafen haben unbekannte Diebe eine Reihe von Schiffsspezialbauteilen gestohlen. Die Polizei (Telefon 953 3321) bittet um Hinweise zur Tat. Am Donnerstagnachmittag stellten Mitarbeiter der Firma fest, dass von mehreren Paletten die Spezialbauteile verschiedener Buntmetalle fehlten. Sie waren zum Einbau in Schiffen vorgesehen und dafür speziell hergestellt worden. Vermutlich hatten es die Täter auf die Buntmetalle abgesehen. Allerdings übersteigt der Herstellungswert den Materialwert der Teile um ein Vielfaches. Die Polizei warnt vor dem Ankauf der gestohlenen Gegenstände und hofft, dass jemand etwas über den Verbleib der Metallgegenstände mitteilen kann.

