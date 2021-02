Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Erst abgelenkt, dann nicht gelenkt

Bremerhaven (ots)

Ein 25 Jahre alter Autofahrer ist in der Nacht zu Donnerstag, 4. Februar, gegen 0.15 Uhr mit seinem Auto ins Hafenbecken des Alten Hafens in Bremerhaven-Mitte gefahren. Der Bremerhavener war auf der H.-H.-Meier-Straße vom Deich kommend in östlicher Richtung unterwegs. Anstatt dem Straßenverlauf zu folgen und über die Klappbrücke zur Columbusstraße zu fahren, fuhr der Mann mit seinem Audi geradeaus weiter direkt in das Becken des Alten Hafens. Offenbar war der 25-Jährige abgelenkt und hatte dadurch nicht auf den Straßenverlauf geachtet. Obwohl sich das Fahrzeug nach Angaben des Geschädigten rasch mit Wasser füllte, gelang es ihm, sich selbstständig aus dem Auto zu befreien und an die Kaimauer zu schwimmen. In der Nähe befindliche Freunde brachten den unterkühlten und leicht verletzten Mann zunächst zu dessen Eltern, bevor er selbst bei der Polizei erschien, um den Unfall zu melden. Anschließend begab er sich zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Die Bremerhavener Feuerwehr übernahm noch in der Nacht die Bergung des Autos aus dem Hafenbecken.

