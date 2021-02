Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Pflasterstein in Heckscheibe geworfen

Bild-Infos

Download

Bremerhaven (ots)

Mit einem großen Pflasterstein hat ein unbekannter Täter die Heckscheibe eines Pkw in der Helgoländer Straße eingeschlagen. Die Polizei (Telefon 953 3321) bittet um Hinweise zur Tat. Die Fahrzeugnutzerin entdeckte am Mittwochnachmittag die Tat. Ihr Audi stand seit Dienstagabend am Fahrbahnrand. In dieser Zeit wurde der Stein in die Mitte der Heckscheibe geworfen, die daraufhin zersprang und ein etwa 20 Zentimeter großes Loch entstand. Als die Polizei gerufen wurde, steckte der Stein noch in der Scheibe. Die Ermittler hoffen jetzt, dass Zeugen etwas gesehen oder gehört haben und Hinweise geben können.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell