Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Spiegel abgebrochen

Bremerhaven (ots)

Laute Geräusche ließen Anwohner der Bütteler Straße am späten Mittwochabend aufmerksam werden. Ein unbekannter Täter hatte drei abgestellte Pkw beschädigt. Die Zeugen wurden gegen 23.30 Uhr aufgeschreckt und stellten fest, dass sich eine Person mit heller Jacke an den abgestellten Fahrzeugen zu schaffen machte. Als die Anwohner auf die Straße liefen, flüchtete der Unbekannte. Eine weitere Person mit einem Fahrrad soll dem Tatverdächtigen gefolgt sein. Es stellte sich heraus, dass an drei Pkw die Außenspiegel erheblich beschädigt waren. Es entstanden Sachschäden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei (Telefon 953 3221) bittet weitere Zeugen und den Radfahrer sich zu melden.

