Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Kleiner Einbrecher in Apotheke

Bremerhaven (ots)

Ein bislang unbekannter Täter ist in der Nacht zum heutigen Mittwoch, 3. Februar, in eine Apotheke an der Bürgermeister-Smidt-Straße in Bremerhaven-Mitte eingedrungen. Zeugen hatten gegen 2.45 Uhr beobachtet, wie eine dunkel gekleidete Person die Apotheke in der Fußgängerzone durch einen Spalt in der Eingangstür verließ und sich in südliche Richtung entfernte. Laut Aussage der Zeugen war der maskierte Tatverdächtige auffallend klein. Sie schätzen seine Körpergröße auf 1,55 bis 1,60 Meter. Angaben zum Diebesgut können noch nicht gemacht werden. Weitere Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 0471/953-4444 entgegen.

