Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Schnee auf Autobahn geworfen

Bremerhaven (ots)

Am Montagabend, 01. Februar 2021, teilten besorgte Autofahrer gegen 20.30 Uhr der Polizei mit, dass von der Fußgängerbrücke über der BAB 27 in Leherheide Schnee auf die Fahrbahn heruntergeworfen wurde. Vor Ort trafen die Polizeibeamten zwei zwölfjährige Jungen an, die unbedacht gefährlichen Unfug produzierten. Die beiden Schüler wirkten überrascht und entschuldigten sich, weil ihnen ihre gefährliche Handlung nicht klar war. Sie wurden über die Folgen aufgeklärt und die Erziehungsberechtigten informiert.

