Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Nachbarn streiten sich

Bremerhaven (ots)

Am Abend des 01.02.2021 wurde es in einem Mehrfamilienhaus im Ortsteil Klushof unruhig. Zwei Mieter gerieten in ihrem Haus Im Engenmoor aneinander. Als der eine Bewohner (40) gegen 22.30 Uhr nach Hause kam, wurde er von seinem Nachbarn beleidigt. Der 50-Jährige drohte dem jüngeren auch noch Schläge an und sprühte dann mit Pfefferspray um sich. Als die Polizei erschien, drehte der Aggressor den Sachverhalt um und schilderte den Beamten, dass er der Geschädigte der Auseinander-setzung sei. Die Polizei nahm Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung auf und musste gegen 23.00 Uhr noch einmal zum Einsatzort, weil der 50-Jährige weiterhin seinen Nachbarn verbal bedrohte.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell