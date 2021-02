Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Zeugen gesucht: Zigarettenautomat mit Sackkarre entwendet

Bremerhaven (ots)

Ein unbekannter Täter hat offenbar am frühen Sonnabendmorgen, 30. Januar, einen Zigarettenautomaten aus einer Gaststätte an der Bürgermeister-Smidt-Straße ("Alte Bürger") entwendet. Aufmerksame Zeugen bemerkten die offenstehende Tür des Lokals und alarmierten gegen 5.30 Uhr die Polizei. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand baute der Einbrecher den Zigarettenautomaten ab und transportierte ihn mithilfe einer Sackkarre aus dem Lokal. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die zur Tatzeit etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Bremerhaven unter der Nummer 0471/ 953-4444 in Verbindung zu setzten.

