Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Ehrliche Finder

Bremerhaven (ots)

Zwei Verlierer ihrer Geldbörsen haben es ehrlichen Findern zu verdanken, dass ihre persönlichen Papiere jetzt wieder zu ihnen zurückgefunden haben. Ein Portemonnaie wurde an der Pferdebade gefunden und eins in Wulsdorf. Am Donnerstagabend meldete sich ein 80-Jähriger bei der Polizei, dass er auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Pferdebade eine Geldbörse gefunden hätte. Die Polizisten konnten durch die darin befindlichen Unterlagen den 42-jährigen Verlierer ausfindig machen und ihm seine verlorengegangene Geldbörse wieder zustellen. Glück hatte am Freitag auch ein 30-jähriger Bremer, der sein Portemonnaie offenbar in Wulsdorf verloren hatte. Ein unbekannter Finder hatte das wertvolle Stück in den Briefkasten der Revierzweigstelle in Wulsdorf geworfen. Die Beamten erreichten den Besucher, der seine Börse mit wichtigen Unterlagen jetzt wieder abholen kann.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell