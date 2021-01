POL-Bremerhaven: Alte Reifen entsorgt

Polizei Bremerhaven

Ein Dutzend alte Reifen haben unbekannte Täter in Grünhöfe entsorgt. Die Polizei (Telefon 953 3321) bittet um Hinweise. Beim Marschbrookweg, am Durchgang zum Wendehammer Braunstraße, wurden zwölf alte Reifen an einem Zaun abgelegt, die dort offenbar entsorgt werden sollten. Bislang gibt es noch keine Hinweise auf den oder die Täter. Deshalb hofft die Polizei, dass Zeugen etwas gesehen haben und zur Aufklärung des Falls beitragen können.

