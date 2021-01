Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Gehbehinderte Frau überfallen - Zeugen gesucht

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung, um ein Raubdelikt zum Nachteil einer gehbehinderten Frau aufzuklären. Die 52-Jährige war am Dienstag vergangener Woche, 19. Januar, gegen 9.35 Uhr zu Fuß mit ihrem Rollator in Geestemünde unterwegs. Auf einem Weg, der die Straße Süderwürden mit der Wielandstraße und der Hölderlinstraße verbindet, näherte sich ihr von hinten ein Mann, den die Geschädigte auf 18 bis 20 Jahre alt schätzt. Als er zu der Frau aufgeschlossen hatte, verpasste er dem Rollator einen Stoß. Dadurch verlor die 52-Jährige das Gleichgewicht und stieß gegen einen Zaun. Der Mann riss die Handtasche aus dem Rollator an sich und flüchtete zu Fuß in Richtung der Straße Süderwürden. Die Frau wurde bei dem Raub leicht verletzt. Der Täter soll eine schlanke, sportliche Statur haben und circa 1,70 Meter groß sein. Da der Verbindungsweg hinter der Filiale einer Discounter-Kette sowie unweit einer Tankstelle und einer Autowerkstatt liegt, besteht die Möglichkeit, dass beispielsweise Kunden dieser Geschäfte etwas beobachtet haben. Die Polizei (0471/953-3321) nimmt Zeugenhinweise entgegen.

