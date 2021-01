Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Scheibe eingeschlagen - Zeugen gesucht

Bremerhaven (ots)

Unbekannte Täter schlugen am Mittwoch, 27. Januar, zwischen 1 Uhr und 11 Uhr die rechte Heckscheibe eines an der Langen Straße im Stadtteil Lehe parkenden grauen VW Caddy ein. Obwohl sich während des Geschehens Werkzeug im Kofferraum des Fahrzeuges befand, wurde nach derzeitigem Erkenntnisstand nichts entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 250EUR. Die Polizei Bremerhaven sucht Zeugen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 0471/953-3221 entgegengenommen.

