POL-Bremerhaven: Diesel aus Radlader gestohlen

Bremerhaven (ots)

Unbekannte Täter haben zwischen vergangenen Dienstagabend und Mittwochvormittag Dieselkraftstoff aus einem Radlader gestohlen. Die Polizei (Telefon 953 3231) bittet um Hinweise zur Tat. Die Arbeitsmaschine war auf einer Baustelle am Spielpark Leherheide, in der Kurt-Schumacher-Straße abgestellt. Die Täter haben ein Element des Bauzaunes gelöst und konnten so den Radlader erreichen. Dann brachen sie den Tankverschluss auf und saugten den Diesel aus dem Kraftstoffbehälter ab. Anschließend konnten sie offenbar unentdeckt flüchten.

