Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Vorfahrt missachtet

Bremerhaven (ots)

Am Mittag des 24.01.2021 kam in Bremerhaven Speckenbüttel zu einem Verkehrsunfall, bei dem nicht unerheblicher Sachschaden entstand. Gegen 13.45 Uhr befuhr ein Mann mit seinem PKW die Straße Grauwallring in südliche Richtung. Beim Linksabbiegen auf die Wurster Straße achtete der 38-Jährige nicht ausreichend auf einen vorfahrtsberechtigten PKW, der stadteinwärts unterwegs war. Der 60-jährige Fahrer konnte eine Kollision nicht mehr verhindern. Die Fahrzeugführer blieben bei dem Verkehrsunfall unverletzt.

