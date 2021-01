Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Rucksack gestohlen

Ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit kostete einer 73 Jahre alten Kundin eines Verbrauchermarktes an der Elbestraße am Donnerstagnachmittag ihr Rucksack. Ein Dieb hatte ihn aus dem Einkaufswagen gestohlen. Die Kundin hatte den Rucksack in den Einkaufswagen gelegt und ihn für das Aussuchen von Waren kurzzeitig aus den Augen verloren. Als sie zum Einkaufswagen zurückkam, war der Rucksack mitsamt Portmonee und Inhalt verschwunden. Zeugen konnten sich noch erinnern, dass sie einen etwa 20 Jahre alten Mann in dunkler Kleidung gesehen haben, der mit einem solchen Rucksack den Markt verließ. Von ihm fehlt jede Spur. Die Polizei (Telefon 953 3321) nimmt Hinweise zur Tat entgegen.

