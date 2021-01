Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Fallrohre gestohlen

Bremerhaven (ots)

Unbekannte Täter haben zwischen vergangenen Dienstagnachmittag und Mittwochmittag vier Regenfallrohre von einer Kita am Bürgermeister-Martin-Donandt-Platz gestohlen. Die Polizei (Telefon 953 3221) bittet um Zeugenhinweise. Ein Verantwortlicher der Kindertagesstätte wurde auf den Diebstahl aufmerksam und rief die Polizei. Sah es zunächst so aus, als hätte jemand die Rohre beschädigt, so stellte sich heraus, dass vier Fallrohre von der hinteren Seite des Gebäudes abmontiert wurden. Die Ermittler der Polizei hoffen jetzt, dass Zeugen etwas aufgefallen ist und sie sachdienliche Hinweise geben können.

