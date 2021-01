Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Alarmanlage schreckt Einbrecher ab

Bremerhaven (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Mittwoch, 20. Januar, in einen Friseursalon auf dem Theodor-Heuss-Platz eingebrochen und vermutlich durch eine ausgelöste Alarmanlage in die Flucht getrieben worden. Beute machten sie keine. Gegen Mitternacht wurde der Inhaber des Geschäftes durch eine Alarmmeldung auf seinem Smartphone benachrichtigt. Die alarmierte Polizei konnte feststellen, dass sich der oder die Täter durch eine aufgehebelte Tür Zutritt in die Räumlichkeiten verschafften. Es entstand ein Sachschaden in einer Höhe von 500EUR. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf verdächtige Personen oder Beobachtungen werden unter der Rufnummer: 0471/ 953-4444 entgegengenommen.

