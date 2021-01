Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Überprüfung von Koberfenstern im Rotlichtviertel

Bremerhaven (ots)

Am Montag, 18. Januar, erhielt die Polizei Bremerhaven Kenntnis darüber, dass in der Lessingstraße im Stadtteil Lehe sogenannte Koberfenster von dort befindlichen Bordellen für den Betrieb vorbereitet beziehungsweise geöffnet worden sein sollen. Diese Koberfenster dienen üblicherweise Prostituierten zum Anwerben von Freiern. Die Beamten überprüften die betreffenden Bordelle am frühen Montagabend. Die Betreiber wurden auf das derzeit geltende Betriebsverbot für Bordelle nach dem Infektionsschutzgesetz hingewiesen. Die Beamten verfügten, dass alle Koberfenster wieder zu verschließen seien und drohten bei Zuwiderhandlung Folgemaßnahmen an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Frank Lorenz

Telefon: 0471 953-1404

E-Mail: f.lorenz@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell