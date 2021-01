Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Ladendieb wird schnell gestellt

Bremerhaven (ots)

Einen mutmaßlichen Ladendieb hat die Polizei am Montagabend, 18. Januar, in Bremerhaven gestellt. Der 32-Jährige hatte gegen 21 Uhr einen Verbrauchermarkt an der Schiffdorfer Chaussee im Stadtteil Geestemünde betreten und sich in der Obstabteilung eine grüne Kunststoffkiste gegriffen. Damit lief er durch den Laden und packte Waren im Wert von knapp 530 Euro hinein. Durch den Eingangsbereich verließ der Mann daraufhin den Markt wieder - jedoch ohne zu bezahlen. Ein Ladendetektiv hatte das Geschehen beobachtet und verfolgte den mutmaßlichen Dieb. Dieser stellte nach kurzer Verfolgung die Kiste mit dem Stehlgut ab und drohte dem Ladendetektiv mit körperlicher Gewalt. Ein aufmerksamer Zeuge hatte unterdessen die Polizei kontaktiert. Die schnell eingetroffenen Beamten konnten den flüchtenden 32-Jährigen im Bereich Hartwigstraße stoppen. Er erhält jetzt eine Anzeige wegen Ladendiebstahls

