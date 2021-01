POL-Bremerhaven: Einbrecher vom Hausbewohner überrascht

Polizei Bremerhaven

Aufregung herrschte am späten Nachmittag in einem Mehrparteienhaus in der Deichstraße. Gegen 17.30 Uhr kehrte der Bewohner einer Erdgeschosswohnung zurück und überraschte dabei einen Einbrecher, der kurz zuvor durch die hintere Terrassentür in die Wohnung eingedrungen war. Der unbekannte Täter hatte die Scheibe eingeschlagen und war dabei, die Wohnung zu durchsuchen. Als er den Bewohner bemerkte, flüchtete der Unbekannte wieder über die Terrasse in Richtung Geestewanderweg. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Für den Täter liegt eine grobe Personenbeschreibung vor. Er schien ca. 30-35 Jahre alt zu sein und ist ca. 175-180 cm groß. Der Mann war dunkel gekleidet und hatte dunkle Haare. Er führte eine Tasche mit sich. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0471/953-3321 entgegengenommen.

