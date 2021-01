Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Mutmaßlicher Einbrecher in Untersuchungshaft

Bremerhaven (ots)

Ein 41-jähriger Bremerhavener sitzt seit Ende vergangener Woche in Untersuchungshaft. Dem Mann wird vorgeworfen, für eine Reihe von Kellereinbrüchen in Bremerhaven verantwortlich zu sein. Zuletzt war der Mann Mitte vergangener Woche in Zusammenhang mit Einbrüchen in Erscheinung getreten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat das Amtsgericht Bremerhaven am Freitag die Untersuchungshaft gegen den Beschuldigten angeordnet. Der Haftbefehl wurde noch am selben Tag durch die Ortspolizeibehörde Bremerhaven vollstreckt.

