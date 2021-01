Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unfall beim Abbiegen

Bremerhaven (ots)

Zwei Personen wurden am Donnerstagnachmittag bei einem Abbiegevorgang auf der Kreuzung Frederikshavner Straße/ Autobahnabfahrt Wulsdorf nach einem Unfall verletzt. Eine 41 Jahre alte Autofahrerin kam von der Autobahn aus Richtung Cuxhaven und wollte an der Kreuzung zur Frederikshavner Straße nach links in Richtung Fischereihafen abbiegen. Beim Abbiegen prallte ihr der Wagen eines 42-Jährigen in die rechte Fahrzeugseite, der vom Autohof kam und geradeaus in Richtung Autobahnauffahrt fahren wollte. Der Wagen der 41-Jährigen wurde durch den Zusammenstoß gegen einen Ampelmast geschleudert und blieb dort stehen. Zwei Fahrzeuginsassen verletzten sich dabei. Die Schäden wurden zunächst auf über 8.000 Euro geschätzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

