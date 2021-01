Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Falscher Monteur bestiehlt Seniorin

Bremerhaven (ots)

Eine 89-jährige Frau wurde am Dienstagvormittag, 12.1.2021, das Opfer von Trickdieben. Gegen 10.00 Uhr klingelte ein angeblicher Monteur an der Haustür der Seniorin und erschlich sich den Zugang zum Reihenhaus im Bremerhavener Ortsteil Speckenbüttel, indem er vorgab den Stand des Wasserzählers ablesen zu müssen. Am Abend bemerkte die Frau den Verlust von Schmuck und Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 953-4444 entgegen.

Der Tatverdächtige wird zwischen 35 und 40 Jahre alt und von korpulenter Statur beschrieben. Zur Tatzeit war er mit einer hellen Sommerjacke bekleidet. Möglicherweise hatte er bei der Tat einen Komplizen. Neben einer geringen Menge Bargeld wurden mehrere Armbänder und einige Ringe aus dem Besitz der Geschädigten gestohlen.

Dazu grundsätzliche Warnhinweise der Ortspolizeibehörde Bremerhaven:

Trickdiebe an der Haustür gehen in der Regel sehr geschickt vor. Sie suchen sich ihre Opfer gezielt aus, erzeugen schnell einen vertrauenserweckenden Eindruck und nutzen dieses bei älteren Menschen schamlos aus.

Dabei versuchen die Täter in der Regel einfach nur, aufgrund einer vorgetäuschten Notlage (dringendes Telefonat, Durst etc.) oder einer vorgetäuschten amtlichen/dienstlichen Eigenschaft (Behörde, Handwerker etc.) in die Wohnung zu gelangen.

Lassen Sie das auf keinen Fall zu! Häufig kommt zusätzlich ein zweiter, von Ihnen unbemerkter Täter in die Wohnung und durchstöbert diese nach Wertsachen. In der scheinbaren Geborgenheit Ihrer privaten Umgebung gibt es zudem keine Zeugen und keine Hilfe Dritter!

Generell gilt: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung!

- Erkundigen Sie sich vor dem Öffnen der Tür, wer zu Ihnen will! Benutzen Sie dazu Fenster, Türspione, Gegensprechanlagen und öffnen Sie Ihre Tür nur mit vorgelegter Türsperre oder Kette!

- Lassen Sie sich bei unangekündigten Handwerker-Besuchen Ausweispapiere zeigen und halten Sie telefonisch Rücksprache mit den Unternehmen. Jeder seriöse Handwerker oder Ableser hätte Verständnis dafür, wenn er zunächst warten müsste.

- Bitten Sie die fremde Person zu einem späteren Zeitpunkt wiederzukommen, wenn Vertrauenspersonen (Nachbar, Angehörige etc.) anwesend sind!

- Gegen zudringliche Besucher notfalls auch energisch wehren (laute Ansprache, Hilferuf etc.)

- Zeigen Sie fremden Personen keine persönlichen Unterlagen oder Wertgegenstände und verwahren Sie diese sicher in einem Safe oder Bankschließfach!

Sind Sie sich unsicher? Dann rufen Sie sofort die Polizei unter 110. Weitere Tipps unter www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell