Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Schlägerei mit Fahrradfahrer

Bremerhaven (ots)

Zwischen einem Fahrradfahrer und einem 62-jährigen Fußgänger ist es am Mittwochabend am Wasserwerkswald im Hakenweg zu einer Auseinandersetzung gekommen, bei der dem 62-Jährigen Gesichtsverletzungen zugefügt wurden. Die Polizei (Telefon 953 3231) sucht jetzt nach dem Radfahrer. Nach Schilderung des 62-Jährigen am Polizeirevier, befand er sich kurz nach 18 Uhr auf dem Gehweg in Höhe der Lebenshilfe und ging in Richtung Mecklenburger Weg. Von dort kam ihm der Radfahrer entgegen. Der unbekannte Mann war etwa 25 bis 30 Jahre alt und 175 Zentimeter groß. Er hatte kurze dunkle Haare und trug eine Brille und eine dunkle Lederjacke. Als der Radfahrer vorbeifuhr, wich der 62-Jährige aus und rief dem Mann zu, doch langsamer zu fahren. Plötzlich hielt der Radfahrer an, stellte sein Rad ab und ging auf den Fußgänger zu. Es kam zu einem Gerangel und beide schlugen aufeinander ein. Nachdem beide wieder voneinander abließen, setzte sich der unbekannte Kontrahent wieder auf sein Rad und fuhr davon. Jetzt bittet die Polizei um weitere Hinweise zur Aufklärung des Falls.

