Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: In Wohnung eingebrochen

Bremerhaven (ots)

Fensterscheibe gewaltsam eingeschlagen.

Bisher unbekannte Täter brachen am Dienstag, 12.1.2021, in eine Privatwohnung in Bremerhaven-Geestemünde ein. Die Täter zerschlugen eine Fensterscheibe und gelangten dadurch in die Wohnung im Mehrfamilienhaus am Hauptbahnhof. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Hinweise unter der Telefonnummer 953-4444.

Irgendwann in der Zeit von 8.45 Uhr und 20.40 Uhr muss sich der Einbruch in die Hochparterre-Wohnung des Mehrfamilienhauses in der Bismarckstraße ereignet haben. Die Täter durchsuchten offensichtlich alle Räume der Wohnung und flüchteten anschließend unentdeckt. Zurzeit wird noch geklärt, welches Diebesgut sie erlangten.

