Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unbekannte Täter entwenden Fahrzeugteile

Bremerhaven (ots)

Unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen im Bremerhavener Stadtteil Lehe zwei Autos aufgebrochen und Fahrzeugbestandteile entwendet. So wurde zwischen Sonntagnachmittag, 17 Uhr, und Montagmittag, ca. 12 Uhr, an einem an der Gaußstraße abgestellten BMW eine Seitenscheibe eingeschlagen. Anschließend entriegelten die unbekannten Täter die Motorhaube und bauten die Frontscheinwerfer aus. Außerdem wurden Teile der Mittelkonsole und ein Airbag demontiert. Ganz in der Nähe, an der Reichenberger Straße, haben unbekannte Täter zwischen Sonntagvormittag und Montagmorgen einen Schlitz in das Faltdach eines Smarts geschnitten und konnten so in das Fahrzeug eindringen. Aus dem Koffer-/Motorraum des Kleinwagens entwendeten die Täter ein Steuergerät. Außerdem stahlen sie ein Navigationsgerät aus dem Innenraum. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 0471/953-3221 entgegen.

