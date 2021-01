Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Fahrerin kollidiert mit geparktem Auto

Bremerhaven (ots)

Ein Verkehrsunfall hat sich am späten Montagabend, 11. Januar, auf dem Debstedter Weg in Bremerhaven-Leherheide ereignet. Gegen 21.30 Uhr fuhr eine 21 Jahre alte Autofahrerin mit einem VW Golf stadteinwärts. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam sie auf nasser Fahrbahn ins Schleudern und kollidierte in der Folge mit einem in Gegenrichtung am Straßenrand geparkten VW Golf. Dabei entstanden am Auto der 21-Jährigen erhebliche Schäden, die die Polizei auf rund 10.000 Euro schätzt. Der Wagen musste abgeschleppt werden. An dem geparkten Fahrzeug entstanden Schäden von geschätzt rund 5000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Frank Lorenz

Telefon: 0471 953-1404

E-Mail: f.lorenz@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell