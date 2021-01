Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Gartenlaube brennt vollständig aus

Ein Angler meldete am Sonntagabend, 10. Januar, gegen 19 Uhr ein Feuer in der Nähe der Wulsdorfer Baggerkuhle. Als die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr eintrafen, stellten sie am Weg 87 eine Gartenlaube in Vollbrand fest. Die Feuerwehr war rund zwei Stunden lang mit den Löscharbeiten beschäftigt, weil sich in einer Zwischendecke schwer erreichbare Glutnester befanden. Während des Einsatzes ruhte auch der Bahnverkehr auf der Strecke Bremerhaven-Bremervörde, deren Gleis nur wenige Meter vom Brandort entfernt liegt. Verletzt wurde durch das Feuer niemand, es entstand Sachschaden. Wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar. Die Polizei Bremerhaven hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

