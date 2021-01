Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbrecher in Bremerhaven verursachen hohen Schaden

BremerhavenBremerhaven (ots)

Unbekannte Täter hatten es am zurückliegenden Wochenende auf zwei Geschäfte an der Langener Landstraße in Bremerhaven abgesehen. Dabei richteten die Einbrecher in einem Fall großen Sachschaden an. Zwischen Sonnabendnachmittag, 9. Januar, und Sonntagnachmittag, 10. Januar, drangen die Täter in eine Apotheke im Bereich Langener Landstraße/Debstedter Weg ein. Sie durchwühlten die Geschäftsräume und verursachten dabei einen Schaden von geschätzt rund 15.000 Euro. Hinweise auf Diebesgut hat die Polizei bislang nicht. Im selben Zeitraum beabsichtigten unbekannte Täter, durch Aufhebeln einer Tür in die Geschäftsräume einer Autovermietung im Bereich Langener Landstraße/Parkstraße einzudringen. Hier blieb es jedoch beim Einbruchsversuch. Dennoch entstanden an der Tür Schäden in Höhe von rund 1500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 0471/953-4444 entgegen.

