Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Fahrzeuge stoßen seitlich zusammen

BremerhavenBremerhaven (ots)

Kurz vor einer Engstelle kam es am Donnerstagabend in der Straße An der Mühle zu einem Verkehrsunfall mit zwei Pkw. Verletzt wurde niemand, aber es entstanden Sachschäden von über 7.000 Euro. Zwei Autos befuhren die Straße An der Mühle nebeneinander in Richtung einer Engstelle. Ein 50-Jähriger, der auf der linken Fahrspur unterwegs war, wollte auf die rechte Spur wechseln. Dabei hat er den dort fahrenden Wagen eines 29-Jährigen nicht wahrgenommen, der nicht mehr rechtzeitig ausweichen konnte. Beide Fahrzeuge stießen seitlich zusammen und wurden dabei beschädigt. Sie blieben fahrbereit, so dass die Unfallstelle schnell geräumt werden konnte und sich Verkehrsbehinderungen in Grenzen hielten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Uwe Mikloweit

Telefon: 0471/ 953 - 1401

E-Mail: u.mikloweit@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell