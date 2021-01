Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbruch in Büroräume

BremerhavenBremerhaven (ots)

Unbekannte Täter sind am späten Donnerstagabend in die Büroräume einer Firma in der Grazer Straße eingebrochen. Die Polizei (Telefon 953 4444) bittet um Zeugenhinweise. Die Einbrecher hatten ein auf Kipp stehendes Fenster der Büroräume im Hochparterre aufgebrochen und sind dann durch das Fenster hineingeklettert. Sie durchsuchten Schreibtische und Büromöbel und konnten danach offenbar unerkannt wieder flüchten. Ob sie etwas mitgenommen haben, muss noch ermittelt werden. Die Polizei hofft, dass Zeugen etwas Auffälliges bemerkt haben und Hinweise geben können.

