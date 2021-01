Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Fußgängerin angegriffen

Bremerhaven

Eine 43 Jahre alte Frau ist am Mittwoch in Lehe das Opfer von zwei Räubern geworden. Sie wurde von ihren Angreifern verletzt. Die Frau war nach ihren Angaben gegen 17.45 Uhr zu Fuß auf dem Weg nach Hause. An der Ecke Frenssen- und Goethestraße wurde sie plötzlich von hinten von einer Person angegriffen. Im gleichen Moment riss eine zweite Person die Umhängetasche der Frau an sich. Anschließend rannten die beiden unbekannten Täter mit ihrer Beute in Richtung Rickmersstraße davon. Beide Personen waren dunkel gekleidet und etwa 170 Zentimeter groß. Die 43-Jährige erlitt bei dem Angriff Verletzungen im Gesicht, die sie ärztlich behandeln lassen musste. Die Polizei (Telefon 953 3221) bittet jetzt Zeugen des Vorfalls sich zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell