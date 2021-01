Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbruch in Einfamilienhaus

BremerhavenBremerhaven (ots)

Böse Überraschung nach dem Einkauf: Unbekannte Täter sind am Dienstagabend in ein Einfamilienhaus in der Neue Straße eingebrochen. Die Polizei (Telefon 953 3221) bittet um Zeugenhinweise. Als der Bewohner des Hauses nach einem kurzen Einkauf gegen 19.45 Uhr wieder nach Hause kam, musste er feststellen, dass unbekannte Täter während seiner Abwesenheit die Haustür aufgebrochen hatten. In der Wohnung wurde alles nach Wertgegenständen durchsucht. Teilweise wurde der Inhalt der Schränke herausgerissen. Ob der oder die Täter etwas mitgenommen haben, muss noch festgestellt werden. Die Polizei hofft auf Hinweise zur Aufklärung der Tat.

