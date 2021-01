Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Radfahrer stürzt nach Unfall

BremerhavenBremerhaven (ots)

Glück im Unglück hatte ein 40 Jahre alter Radfahrer, der nach einem Zusammenstoß mit einem Auto am Dienstagnachmittag unverletzt blieb. Sein Rad wurde aber demoliert. Ein 66 Jahre alter Autofahrer wollte am Dienstag, kurz nach 16 Uhr, von der Heinrich-Brauns-Straße in die Hans-Böckler-Straße einbiegen. Dabei hatte er den Radfahrer übersehen, der auf dem Radstreifen seinen Fahrweg kreuzte. Das Auto erfasste den 40-Jährigen, der daraufhin auf die Straße fiel. Während der Radfahrer ohne Verletzungen blieb, musste er jedoch sein Gefährt nach Hause schieben. Das Vorderrad und der Lenker waren total verbogen.

