Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unfall nach Vorfahrtsmissachtung

BremerhavenBremerhaven (ots)

Am Montagnachmittag, 04.01.2021, sind zwei Fahrzeuge bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Straßburger Platz/ Elsässer Straße leicht beschädigt worden. Gegen 16.05 Uhr befuhr ein 24-jähriger Mann mit einem Transporter die Straße Straßburger Platz in Richtung Elsässer Straße und beabsichtigte an der Kreuzung nach links in den Straßburger Platz einzubiegen. Dabei übersah er eine vorfahrtsberechtigte 40-Jährige, die mit ihrem Hyundai an der Kreuzung weiter geradeaus in östliche Richtung fahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß, dabei entstand ein geringer Sachschaden. Die Beteiligten blieben unverletzt.

