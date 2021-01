Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Altkleidercontainer aufgebrochen und geflüchtet

BremerhavenBremerhaven (ots)

Einer Polizeistreife fiel am Sonntag, 3. Januar, gegen 17 Uhr ein offenstehender Altkleidercontainer an der Straße Am Reuterhamm auf. Die Beamten konnten eine in dem Container sitzende Person erkennen und entschlossen sich zur Kontrolle. Daraufhin rannten diese und eine weitere Person in ein angrenzendes Kleingartengebiet davon. Einer der beiden Männer konnte nach kurzer Verfolgung vorläufig festgenommen werden. Der andere konnte trotz sofort eingeleiteter Suche durch weitere Polizeibeamte nicht gestellt werden. Wie sich herausstellte, war der Altkleidercontainer gewaltsam geöffnet und eine unbekannte Anzahl von Kleidungsstücken entnommen worden. Gegen den festgenommenen 22-jährigen Tatverdächtigen wird wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls ermittelt.

