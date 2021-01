Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unbekannte Täter brechen in Tankstelle ein

BremerhavenBremerhaven (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht zum 31. Dezember in eine Tankstelle an der Langener Landstraße in Bremerhaven eingebrochen. Die Täter gelangten offenbar gegen 4 Uhr durch die gewaltsam geöffnete Eingangstür in die Geschäftsräume der Tankstelle, die unweit mehrerer Discountermärkte gelegen ist. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell