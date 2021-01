Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Sachbeschädigung im Spielpark Leherheide

BremerhavenBremerhaven (ots)

Ein Bauzaun, der den Neubau auf dem Gelände des Spielparks Leherheide an der Kurt-Schumacher-Straße umschließt, ist in den vergangenen Tagen durch unbekannte Täter beschädigt worden. Einer Polizeistreife fiel der stark beschädigte Zaun in der Nacht zu Neujahr gegen 2.45 Uhr auf. Offenbar waren vier Elemente des Bauzauns mit brachialer Gewalt angegangen worden. Zum Teil waren die Metallteile in sich verdreht. Die unbekannten Täter hatten die Zaunteile zudem auch über eine gepflasterte Fläche gezogen und als Barriere aufgebaut. Die Polizeibeamten stellten daraufhin den Zaun bestmöglich wieder auf. Der Schaden an den Zaunteilen wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Am Neubau konnten keine augenscheinlichen Beschädigungen festgestellt werden. Wer Hinweise zu den mutmaßlichen Tätern geben kann, wird gebeten, sich unter 0471/953-3231 bei der Polizei zu melden.

