Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unter Alkoholeinfluss Glastür beschädigt

Bild-Infos

Download

BremerhavenBremerhaven (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, 30.12.20, gegen 00.15 Uhr, informierten Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Gnesener Straße die Polizei, weil ein unbekannter Mann im Treppenhaus randalierte. Der 29-Jährige trat unter Alkoholeinfluss den Glaseinsatz der Hauseingangstür ein und verletzte sich dabei nicht unerheblich am Fuß. Einen Transport ins Krankenhaus lehnte er ab. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Seda Demir-Göncü

Telefon: 0471 953-1402

E-Mail: s.demir-goencue@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell