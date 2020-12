Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei fahndet nach Räuber

BremerhavenBremerhaven (ots)

Am Dienstagmorgen, 29.12.2020, kam es im Ortsteil Eckernfeld zu einem Raub. Morgens um 07.00 Uhr lief eine ältere Dame mit einem Gehstock durch die Straße Kleiner Blink in Richtung der Geschäfte Twischlehe, weil sie dort ein Paket abgeben wollte, das sie in einer großen Einkaufstüte (Lidl) transportierte. In Höhe der Hersingstraße gab es plötzlich einen starken Ruck. Die 67-Jährige erschrak und stellte dann fest, dass ihr die Tasche mit dem Paket geraubt wurde. In dem Paket befand sich ein medizinisches Gerät der Fa. Löwenstein mit Zubehör.

Die Polizei fahndet nach dem Täter. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0471/953-3247 oder 953-3221 (Wache Lehe) entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Ralf Spörhase

Telefon: 0471/ 953 - 1403

E-Mail: r.spoerhase@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell