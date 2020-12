POL-Bremerhaven: Besondere Aggressivität nach Alkoholgenuss

Polizei Bremerhaven

Besonders auffällig verhielt sich eine junge Frau am Abend des 29.12.2020 in Wulsdorf. Nach einem Bummel mit ihrem Freund hatte die 24-Jährige zu Hause Glühwein getrunken. Aus nichtigem Anlass geriet das Pärchen gegen 19.30 Uhr in einen Streit. Die Frau geriet dabei so in Rage, dass sie aus der Küche ein Messer holte und damit mehrfach in das Sofa neben ihrem Freund stach. Anschließend bedrohte sie ihren Freund mit dem Tod. Der bekam Angst und flüchtete aus der Wohnung. Durch das Geschrei wurde andere Mieter auf den Vorfall aufmerksam. Die Polizei wurde alarmiert. In dem Haus in der Straße Dreibergen stellten die Beamten das Küchenmesser sicher. Der gleichaltrige Freund hatte sich bei dem Gerangel mit seiner Freundin leicht verletzt. Ihrer Festnahme widersetzte sich die Beschuldigte mit allen Kräften. Die Aggressorin schlug um sich, biss in alles, was sie erreichen konnte, spuckte einer Polizistin ins Gesicht und bedrohte und beleidigte die Beamten auf das Übelste. Nach einer Blutentnahme wurde die 24-Jährige in der Psychiatrie eines Krankenhauses aufgenommen. Die Polizei ermittelt gegen sie wegen Körperverletzung, Beleidigung, Bedrohung, Sachbeschädigung, Widerstand und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz.

