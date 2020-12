Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Pkw kollidiert mit Reh

Bremerhaven

Am späten Montagabend, 28.12.2020, gegen 22.15 Uhr, kollidierte ein Golf-Fahrer mit einem plötzlich auf die Fahrbahn springenden Reh. Der 31-Jährige befuhr die Wurster Straße stadteinwärts, als unvermittelt ein Reh vom rechten Fahrbahnrand auf die Straße lief. Der Fahrzeugführer konnte nicht mehr ausweichen, sodass es zur Kollision kam. Das Tier verendete noch an der Unfallstelle. Am Pkw entstand geringer Sachschaden. Der Fahrer wurde nicht verletzt.

