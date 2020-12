Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Mit Wodkaflasche geschlagen

BremerhavenBremerhaven (ots)

In Geestemünde kam es am Abend des 28.12.2020 zu einer Auseinandersetzung zweier Männer, die gegen 23.00 Uhr in der Straße An der Mühle aneinandergeraten waren. Die Streitigkeiten verlagerten sich in die Allmersstraße. Auf einem Spielplatz schlug ein Mann (22) den anderen plötzlich mit einer Wodkaflasche. Beim Versuch, die Schläge abzuwehren, erlitt der 36-Jährige Schnittverletzungen an der Hand. Die Polizei wurde alarmiert und nahm den 22-jährigen Aggressor fest. Er stand erkennbar unter Alkohol/Drogeneinfluss und wurde zum Revier gebracht. Dort wurde eine Blutprobe entnommen.

